مقرب يكشف تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال الأعرجي بالعراق

2021/04/10 | 07:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السكرتير الشخصي، لحازم الأعرجي، القيادي في التيار الصدري، ممثل زعيم التيار مقتدى الصدر، عن تفاصيل جديدة بشأن محاولة الاغتيال التي تعرض لها الأعرج...

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