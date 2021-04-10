احتمالات فرض الحظر الشامل في

2021/04/10 | 07:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت وزارة الصحة العراقية يوم امس الجمعة، عن امكانية فرض حظر شامل للتجوال في شهر رمضان المبارك....

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