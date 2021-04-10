الفلسفة الماركسية هي الرؤيا المستقبلية لتطور المجتمع الانساني - خليل اندراوس

2021/04/10 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس الماركسية ليست مذهبًا أو عقيدة جامدة، إنما مرشدًا للنضال والعمل الثوري، وهذه الصيغة الكلاسيكية عن الماركسية تغيب عن بال الكثيرين في عصرنا الحالي حتى اولئك الذين يكتبون في صحف وجرائد الأحزاب اليسارية، تغيب هذا المظهر عن الماركسية بوصفها مرشدًا للنضال والعمل الثوري وخاصة في عصرنا الحالي، عصر الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية يجعل من الماركسية شيئًا وحيد الطرف عديم الشكل، شيئًا جامدًا لا حياة فيه ......





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