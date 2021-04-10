لينين المنظّر الماركسيّ والقائد الثّوريّ (6-6) - علي هيبي

2021/04/10 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_هيبي في سبعينيّات القرن الماضي (العشرين) بدأنا نتعرّف على دنيا السّياسة ونعي عالم الصّراعات الدّوليّة والقوميّة والطّبقيّة، كنّا نستشعر بل صرنا ندرك عظمة الاتّحاد السّوفييتيّ الّذي أسّسه القائد الثّوريّ "لينين" ومنظومة الدّول الاشتراكيّة في خضمّ الصّراع بين الكتلتيْن السّياستيْن: الشّرقيّة بقيادة الاتّحاد السوفييتيّ والغربيّة بقيادة الولايات المتّحدة الأميركيّة، بين حلف "وارسو" الاشتراكيّ وحلف "الن ......





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