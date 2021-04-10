2021/04/10 | 08:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط هدر بالمال العام بأكثر من 77 مليون دينار في ميناء أم قصر.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "منفذ ميناء ام قصر الشمالي تمكن من ضبط (45) عجلة خارج الحرم الكمركي تم التلاعب في الرسوم الكمركية والضريبية لحمولتها من مادة (الحديد) مما سبب هدراً بالمال العام بقيمة (77 مليون و 215 ألف) دينار عراقي".

وأضاف البيان "تمت إحالة ما تم ضبطه إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين من لجنة الكشف الكمركي منجزي المعاملة الكمركية خلافاً للضوابط والتعليمات".

وميناء أم قصر هو أكبر ميناء عراقي يقع في محافظة البصرة في منطقة أم قصر بالقرب من الحدود العراقية الكويتية تديره الشركة العامة لموانىء العراق وتأسس سنة 1930.

وتم شطر الميناء إلى قسمين من قبل وزارة النقل عام 2010 "جنوبي" و "شمالي" ولكل منهما إدارة خاصة.



ويمر من خلاله 80% من الواردات العراقية حيث أن وزارة التجارة تعتمد على الميناء بشكل مباشر باستيراد المواد والسلع الغذائية المختلفة.

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