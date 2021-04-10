رئيس الجمهورية برهم صالح يبعث برقية تعزية إلى الملكة إليزابيث بوفاة الأمير فيليب

2021/04/10 | 08:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث الرئيس العراقي برهم صالح الجمعة برقية تعزية إلى الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة البريطانية العظمى وشمال أيرلندا، بوفاة الأمير فيليب دوق أدنبرة.وجاء في نص البرقية، جـلالـة الـمـلـكـة الـيـزابـيـث الـثــانـيـة الـمـحــتــرمة ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا، … Readmore

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