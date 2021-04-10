نجاة القيادي في التيار الصدري حازم الاعرجي من محاولة اغتيال في العاصمة بغداد

2021/04/10 | 08:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجا القيادي في التيار الصدري، حازم الأعرجي، من محاولة اغتيال شمال غربي العاصمة بغداد.وأبلغ مصدر أمني أن القيادي في التيار الصدري حازم الأعرجي نجا من محاولة اغتيال في منطقة الشعلة شمال غربي العاصمة بغداد.وأضاف المصدر أن الشعلة تعد … Readmore

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