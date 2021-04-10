’’دايو’’ تباشر أعمال المسح الميداني بميناء الفاو

2021/04/10 | 08:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداددشنت شركة “دايو” الكوريَّة المسح الميداني للمشاريع الخمسة في ميناء الفاو، للقضاء على المخلفات الحربيَّة والمتفجرات استعداداً للبدء بأعمالها في الميناء. عضو ملف ميناء الفاو، النائب مضر الازيرجاوي بين قال في حديث لصحيفة الصباح ’’شبه الرسمية”، أنَّ "العمل في الفاو ابتدأ من قبل شركة متخصصة في كسح الألغام للطريق الدولي الرابط، وإجراء المسح لقاع قناة خور الزبير من أجل التهيؤ لتنفيذ أعمال القناة المغمورة".وأضاف، "في الوقت نفسه تم إجراء مسوحات أعماق من قبل شركة (دايو) للقناة الملاحيَّة وتسريع وتيرة العمل في المشاريع الثلاثة القديمة".من جهته، قال مسؤول العلاقات والاعلام في الموانئ بهاء اسماعيل، أنَّ "الشركة الكوريَّة باشرت أعمال المسح الميداني في مواقع مشروع الفاو".وتابع أنَّ "هناك خبراء سيصلون إلى البصرة ومشروع ميناء الفاو، بعد أنْ قدمت الشركة أسماءهم إلى الوزارة وعددهم 200، اضافة إلى وجود اتفاق بجلب أكبر مطرقة أعمدة خرسانيَّة والتي سيشهد الموقع قدومها بعد أقل من 40 يوماً".[٨:٣٣ ص، ٢٠٢١/٤/١٠] عمار علي: هذا جاهز

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