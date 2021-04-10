وزير الصحة العراقي: لانزال بالموجة الثانية من كورونا.. هذه المناطق في بغداد ’’عالية الخطورة’’- غاجل

2021/04/10 | 08:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال الوزير حسن التميمي، اليوم السبت (10-4-2021)، إنَّ “العراق لا يزال في الموجة الثانية لكورونا ولم يتعرَّض إلى موجة ثالثة أو رابعة كما حدث في بعض الدول".وعزا التميمي، في تصريح لصحيفة الصباح ’’شبه الرسمية، ارتفاع الاصابات المسجلة ضمن الموقف الوبائي إلى "ضعف التزام المواطنين بالتعليمات الوقائيَّة، مع عودة الفعاليات المجتمعيَّة والتجمعات الانتخابيَّة وحفلات تخرج الطلبة والمناسبات الدينيَّة ومجالس العزاء وحفلات الزفاف وفتح الأسواق والمولات".وذكر التميمي أنَّ "الوزارة صنَّفت بعض المدن في بغداد مثل مدينة الصدر والشعلة والحريَّة والكاظميَّة والشعب والشورجة وجميلة وسوق الغزل ومناطق أخرى، فضلا عن مدن في محافظة البصرة وكردستان وعدد من المناطق الريفيَّة بمناطق عالية الخطورة".وسجل العراق خلال اليومين الماضيين قرابة 16 الف إصابة بكورونا، وهي نسب لم يسجلها منذ انطلاق الجائحة، ما دفع الجهات الصحيَّة إلى التحذير مؤخرا من “كارثة وبائيَّة”، مع إمكانيَّة انهيار القطاع الصحي في حال ارتفاع الإصابات أكثر.وتسلَّم العراق خلال الآونة الأخيرة 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني و336 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا، وأطلقت حملة التلقيح من خلال 700 منفذ في عموم البلاد، 70 منفذاً منها في جانب الرصافة.

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