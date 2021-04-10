“يورو 2020”: “يويفا” يمنح 4 مدن مهلة 10 أيام

2021/04/10 | 09:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” 4 مدن مضيفة لبطولة أوروبا مهلة 10 أيام للكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن خططها للسماح للجماهير بحضور مباريات بعد أن أخفقت في الالتزام بهذا الأمر في الموعد المحدد.

ومنح “يويفا” مدن ميونخ وروما وبلباو ودبلن مهلة حتى 19 أبريل (نيسان)، عندما تجتمع اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي للكشف عن مزيد من التفاصيل قبل صدور قرار نهائي بشأن استمرار مشاركة هذه المدن في عملية الاستضافة.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: “أمام المدن الأربع مهلة حتى 19 أبريل (نيسان) للكشف عن معلومات إضافية بشأن خططها وسيتم اتخاذ القرار النهائي في هذا التاريخ فيما يتعلق باستضافة هذه المدن لمباريات”.

وقدمت المدن الثماني الأخرى التي تستضيف البطولة المقرر أن تنطلق في 11 يونيو (حزيران) تفاصيل عن أعداد الجماهير التي ستسمح بحضورها المباريات.

وقال “يويفا”: ‭”‬قدمت ثماني دول مضيفة حتى الآن معلومات عن توقعاتها بالنسبة للجماهير التي ستسمح بحضورها مقارنة بسعة الإستادات بناء على التقديرات التي وضعتها لتحسن الوضع الصحي في هذه الدول في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) جراء عدة عوامل بما في ذلك مدى نجاح حملة التطعيم في هذه الدول والتدابير المتبعة لإعادة فتح الاقتصاد وتراجع حدة انتشار فيروس كورونا مع أجواء أكثر دفئاً”.

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