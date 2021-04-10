تعرض حافلة تقل عناصر من الحشد الشعبي لهجوم مسلح في بابل

2021/04/10 | 09:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/ تعرضت حافلة تقل عناصر من الحشد الشعبي الى هجوم مسلح ، غرب الحلة مركز محافظة بابل ، دون وقوع اصابات .وقال مصدر امني في بابل" ان حافلة تقل عددا من عناصر الحشد الشعبي تعرضت لاطلاق نار من قبل مسلحين مجهولي الهوية كانوا يستقلون سيارة مظللة ، اثناء مرورها في ناحية ابي غرق ، ما ادى الى الحاق اضرار مادية بالسيارة دون وقوع اصابات".واضاف :" ان المهاجمين لاذوا بالفرار ، وان الشرطة طوقت المنطقة وبدأت حملة بحث عنهم "./ انتهى

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