لجنة الزراعة النيابية تدعو لتوافق عراقي سوري حول حصص البلدين من المياه

2021/04/10 | 09:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ضرورة ديمومة المياه لسد حاجة البلاد للزراعة ومياه الشرب وملء السدود والخزانات.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان صحفي ان : العراق يمتلك المساحات الواسعة التي تحتاج الى الكميات المناسبة من المياه للاستصلاح واستمرارية توفرها للاراضي المزروعة.واضاف ان : توفير المياه بشكل مستمر يتطلب توافقا عراقيا سوريا بالدرجة الاساس على كمية البلدين من المياه من دولة المنبع تركيا ، وبعدها تكون هناك اتفاقيات منفردة وثلاثية بين العراق وسوريا وتركيا.واوضح الشمري :" ان توافق البلدين الشقيقيين على كمية المياه سيكون ورقة ضغط مهمة على تركيا من اجل تدفق المياه لهما وفق اتفاقيات لاتتاثر باي ازمة"./انتهى3

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