رئيس هيئة المنافذ الحدودية يؤكد استمرار اغلاق المنافذ بشكل تام امام المحاصيل الزراعية الممنوعة

2021/04/10 | 09:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، السبت، أن جميع المنافذ مغلقة بشكل تام وملتزمة بالروزنامة الزراعية.وقال الوائلي في تصريح: إن “المنافذ الحدودية مغلقة بشكل تام لغاية اليوم، وملتزمة بالروزنامة الزراعية ، ويُمنع دخول أي مواد ممنوعة من … Readmore

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