مسؤول أميركي: واشنطن اقترحت افكارا “جادة جدا” على طهران بشأن إحياء الاتفاق النووي

2021/04/10 | 09:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مسؤول أميركي أنّ الولايات المتحدة قدّمت خلال محادثات في فيينا مقترحات جادّة للغاية لإيران من أجل إحياء الاتّفاق حول برنامجها النووي.

واكد المسؤول أنّ الولايات المتحدة تتوقّع أن تُقابلها إيران بالمثل فيما يتعلّق بالجهود التي تبذلها..



متسائلا عما إذا كانت إيران مستعدّة لاختيار النهج البراغماتي نفسه الذي اتّبعته الولايات المتحدة للامتثال مرّةً أخرى لالتزاماتها بموجب الاتّفاق.

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