ناسفة تستهدف منزل 'متقاعد' في ذي قار (صور)

2021/04/10 | 10:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة في إحدى نواحي جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "عبوة ناسفة انفجرت في ناحية الطار جنوبي محافظة ذي قار مستهدفة منزل احد المواطنين وعمله متقاعد من مواليد 1969"، لافتا إلى أن " الانفجار خلف اضرار مادية في واجهة المنزل وعجلة تابعة للمواطن المستهدف".

وبين، أن "الاستهداف لم تعرف دوافعه حتى الآن، حيث تجري القوات الأمنية تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته".

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