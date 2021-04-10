الصحة: العراق يسير ببطء نحو المناعة

2021/04/10 | 10:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت وزارة الصحة والبيئة أنَّ عزوف المواطنين عن تلقّي لقاحات مكافحة كورونا على الرغم من توفرها، يقلل من خطوات الإسراع نحو تحقيق المناعة المجتمعيَّة من الجائحة والقضاء عليها، بينما صُنِّفت مناطق في بغداد بالأعلى خطورة بالنسبة للوباء.في غضون ذلك، أطلقت الوزارة بالتعاون مع سلطة الطيران المدني خدمة التحقق الإلكتروني من فحوصات كورونا في …

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