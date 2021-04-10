وزيرة الإعمار تصادق على مشروع تحديث التصميم الأساس لتلعفر

2021/04/10 | 10:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعصادقت وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات العامة المهندسة نازنين محمد وسو، اليوم السبت، ‏على مشروع تحديث التصميم الأساس لمدينة تلعفر في محافظة نينوى.‏وأكدت الوزيرة حسب بيان للمركز الإعلامي في الوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المدينة تضم نحو 14.720 وحدة سكنية (أفقية، ‏عمودية) تخدم ما يقارب 466757 نسمة من أهالي قضاء تلعفر لسنة الهدف ‏‏2030 كما ستضم مرافق تجارية وصحية وتعليمية وترفيهية وغيرها " مشيرة الى أن " هذه المصادقة تأتي ضمن ‏مشاريع الخطة الاستثمارية للمديرية العامة للتخطيط العمراني التابعة للوزارة".

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