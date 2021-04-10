ذي إيكونوميست: الوصول إلى العراق بات أسهل بكثير

2021/04/10 | 10:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية إن الوصول إلى العراق بات أسهل بكثير بعد قرار السلطات منح التأشيرة لمواطني 36 بلدا فور دخولهم، في خطوة من شأنها أن تفتح البلاد على العالم.

وأضافت المجلة في تقرير، الجمعة، أن الخطوة، التي شملت مواطني الولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي، جاءت بعد سنوات من العزلة والإجراءات الصارمة التي يحتاجها الأجانب من أجل دخول البلاد.

وتنقل المجلة عن مسؤولين عراقيين قولهم إن هذه الخطوة ستقطع الروتين وتشجع الاستثمار وتبدأ إعادة الإعمار.

ويقول رجل ألماني يزور العراق باستمرار "إنه القرار الوحيد الأكثر فاعلية لفتح العراق على العالم".

ويؤكد أحد مساعدي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن هذه الخطوة هي محاولة لإعادة وضع العراق "كمنطقة تعاون، وليس مواجهة".

وتشير الصحيفة إلى أن الكاظمي يأمل أن يقلل اعتماد العراق على إيران، حيث يحلم مستشاروه بجذب المغتربين وحتى السياح، على اعتبار أن العراق بات أكثر أمنا مما كان عليه من قبل.

ومع ذلك تؤكد الصحيفة أن الأبواب لم تفتح بالكامل بعد، حيث يقول موظفو القنصليات العراقية إنهم لم يتلقوا بعد إخطارا رسميا بالتغييرات وأنه لا يزال يتعين على الأجانب التقدم للحصول على تأشيرات.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في 21 الشهر الماضي أن قرار الحكومة القاضي بإعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة سمات الدخول إلى البلاد، بدأ اعتبارا من منتصف مارس.

وأفاد الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا لصحيفة "الصباح" بأن قرار الحكومة "جريء جدا" ويهدف لدعم الاقتصاد.

وشمل القرار رجال الأعمال والشركات من دول مجلس الأمن دائمة العضوية ودول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وكندا واستراليا ونيوزلندا وسويسرا.

ويسمح القرار الجديد لمواطني هذه الدول بدخول العراق عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية مقابل دفع رسوم قيمتها 75 دولارا، ويسمح لهم بالبقاء لمدة شهرين.

PUKmedia / عن الحرة

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