2021/04/10 | 10:14 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بهاء كاظم: إبعادي من الطلبة بغضا بأخي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/10 | 10:14.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بهاء كاظم: إبعادي من الطلبة بغضا بأخي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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