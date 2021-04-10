2021/04/10 | 10:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 13 ساعة

الاطاحة بـ 10 متهمين بتعاطي وتجارة المخدرات في بغداد

منذ 14 ساعة

تشديد إجراءات حظر التجوال الوقائي في بغداد

منذ 14 ساعة

نجاة قيادي بالتيار الصدري من محاولة اغتيال في بغداد

منذ 18 ساعة

اعتقال متهمين وضبط أسلحة مختلفة في البصرة

منذ 18 ساعة

القبض على صاحبي مختبر تحليلات وعيادة تمريض في بابل

منذ 18 ساعة

عمليات بغداد تعلق على قطوعات العاصمة

منذ 19 ساعة

حقيقة غلق مداخل بغداد ..



الداخلية توضح

منذ 21 ساعة

الشرطة الاتحادية تنفذ عمليات أمنية للتفتيش عن السلاح غير المرخص غربي بغداد

منذ 22 ساعة

سماع دوي انفجار شرقي بغداد

منذ 24 ساعة

الكاظمي يوجه باستثناء ثلاثة محاصيل زراعية من قرار منع الاستيراد

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نشوب حريق في سوق شعبي ببغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نشوب حريق في سوق شعبي ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).