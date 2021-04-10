ميزة غريبة ستأتي في سيارات بي ام دبليو M3 و M4 الجديدتين

2021/04/10 | 10:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إقترب الإطلاق التجاري المرتقب لأحدث طرازات M3 و M4 من بي أم دبليو في السوق.



فبينما يستعد الكثيرين للحصول عليها، دعنا نلقي نظرة على واحدة من أكثر الميزات الغريبة التي يمكن أن تزود بها هذه السيارات، وهي محلل M Drift.

مستوحاة من الألعاب

صمم مهندسو بي أم دبليو M أداة تحليل مستوحاة ممن يلعبون الكثير من ألعاب السباقات، تسمى M Drift Analyzer التي ستأتي على سيارات M3 و M4 الجديدتين.



ولتوضيح الأمر أكثر، هذا ليس وضع الإنجراف، ولا يقوم بتنشيط أي مساعدات إلكترونية تسهل على السائقين الإنجراف.

تحليل الإنجرافات

يقتصر دور هذه الأداة على تحليل انجرافاتك بناءً على المسافة والوقت والزاوية، وتصنف كل واحدة بما يصل إلى خمس نجوم.



وسيتم عرض جميع المعلومات على شاشة المعلومات والترفيه المركزية، بينما يمكن إذا كنت ترغب، تخزين بيانات الإنجراف ومقارنتها وتحليلها بشكل أكبر لاحقاً.



وتستخدم الأداة البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة نظام التحكم في الجر المحسن بشكل كبير، والذي تقول بي أم دبليو أنه أسرع من الإصدار السابق بستة إلى عشر مرات.

رفيق إفتراضي

إبتكرت بي أم دبليو هذه الميزة كرفيق افتراضي لأولئك الذين يرغبون حقًا في تحسين مهاراتهم في الإنجراف.



وفيما يجادل الكثيرون بأنها ميزة لا طائل من ورائها، يعتبرها آخرون مهمة وفريدة.



ويعد محلل M Drift جزءًا من حزمة M Drive Professional الجديدة، والتي تتضمن أيضًأ M Laptimer، التي تركز على المضمار وتزود السائقين بمعلومات مهمة عن وقت اللفة على كل من شاشة العرض الأمامية الاختيارية ومجموعة العدادات.

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