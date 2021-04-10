التشكيلة المتوقعة لكلاسيكو الأرض وتفاصيل نقلها

2021/04/10 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

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نشرت صحيفة آس الإسبانية التشكيلة المتوقعة لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، والتي ستقام اليوم السبت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في قمة الجولة 30 من بطولة الدوري الإسباني.

وتعد هذه المواجهة مهمة جداً بالنسبة للفريقين، الأمر لا يقتصر على العداء التاريخي الشديد بين الريال والبرسا، لأن اللقاء اليوم سيكون له دوراً مهماً في صراعهما على لقب الليغا مع أتلتيكو مدريد المتصدر.

وتوقعت الصحيفة في تقريرها أن يلعب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بنفس التشكيلة والخطة اللتان اعتمدهما في مباراة ليفربول يوم الثلاثاء الماضي، دون أن يجري أي تغيير.

على الجانب الآخر، سيواصل رونالد كومان الاعتماد على خطة 3-5-2، والتي ستتضمن التضحية بالمهاجم الفرنسي أنتوان جريزمان، كما من المتوقع مشاركة جيرارد بيكيه بشكل أساسي رغم عودته مؤخراً من الإصابة.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمباراة الكلاسيكو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز ..



إيدير ميليتاو ..



ناتشو ..



فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو ..



لوكا مودريتش ..



توني كروس

خط الهجوم: ماركو أسينسيو ..



كريم بنزيما ..



فينييوس جونيور

تشكيلة برشلونة المتوقعة لمباراة الكلاسيكو

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: مينجويزا ..



جيرارد بيكيه ..



كليمون لونجليه

خط الوسط: بوسكيتس ..



فرينكي دي يونج ..



بيدري ..



سيرجينيو ديست ..



جوردي ألبا

خط الهجوم: ليونيل ميسي ..عثمان ديمبيلي

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة سوف يكون مساء اليوم السبت في تمام الساعة ، (10 مساءً بتوقيت بغداد المحلي )، وسيتم بث اللقاء عبر قناة بي إن سبورت 3.

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