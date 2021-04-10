ديالى.. أكثر من 300 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

2021/04/10 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر طبي، اليوم السبت، بتسجيل محافظة ديالى 379 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "المحافظة سجلت خلال الساعات الماضية 379إصابة جديدة بفيروس كورونا و305حالة شفاء، فيما لم يتم تسجل اي حالة وفاة نتيجة مضاعفات الإصابة، خلال الـ24ساعة الماضية".

ولفت إلى ان "إجمالي الاصابات في المحافظة بلغ 32401حالة، و29740 حالة شفاء، مقابل 297حالة وفاة، منذ دخول الجائحة إلى المحافظة".

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