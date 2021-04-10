عبوة ناسفة تنفجر على منزل “متقاعد” جنوبي ذي قار ومصدر يكشف الخسائر

2021/04/10 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، اليوم السبت (10 نيسان 2021)، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت منزل أحد المواطنين جنوبي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت على منزل أحد المواطنين في ناحية الطار جنوبي المحافظة"، مشيراً إلى أن "المواطن هو أحد المتقاعدين".

وأضاف، أن "الاستهداف أسفر عن خسائر مادية فقط، دون تسجيل أي إصابات بشرية"، لافتاً إلى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث".

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