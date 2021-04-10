وزير النقل يفتتح المدخل الرئيس لطريق ميناءي ام قصر الشمالي والجنوبي

2021/04/10 | 10:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / افتتح وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي المدخل الرئيس للطريق المؤدي الى ميناءي ام قصر الشمالي و الجنوبي في البصرة.ويتضمن الطريق بوابة للدخول وجهاز سونار لفحص البضاعة وكاميرات مراقبة وانارة ليلية ./ انتهى

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