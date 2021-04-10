مذكرة تفاهم دبلوماسية بين العراق وباكستان

2021/04/10 | 10:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، عن توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وباكستان بشأن بناء القدرات وتدريب الدبلوماسيين من كلا البلدين....

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