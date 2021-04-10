تصنيف عدد من مناطق العراق بعالية الخطورة..تعرف عليها!!

2021/04/10 | 10:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية يوم السبت أنَّ عزوف المواطنين عن تلقّي لقاحات مكافحة كورونا على الرغم من توفرها، يقلل من خطوات الإسراع نحو تحقيق ال...

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