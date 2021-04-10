2021/04/10 | 10:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص اعلنت تنسيقية تظاهرات مهندسي المثنى، اليوم السبت، عن إغلاق شركة توزيع المنتجات النفطية في المثنى.وقال التنسيقية في تصريح خاص”للمركز الخبري الوطني” أن “غلق الشركة جاء كردة فعل على تسويف مطالبهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إغلاق شركة توزيع المنتجات النفطية في المثنى المركز الخبري الوطني.

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