الرافدين.. هؤلاء لهم الاولوية في الحصول على قروض شقق بسماية

2021/04/10 | 10:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن مصرف الرافدين، السبت ، عن الفئات التي لها الأولوية في الحصول على القروض الخاصة بشراء شقق بسماية.

وقال المصرف في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (10 نيسان 2021)، إن "الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي بطاقة الماستر كارد من مصرفنا حصرا لهم الاولية في التقديم والحصول على شقق بسماية".

وأضاف، انه "تم توجيه فروع المصرف المخصصة لمنح شقق بسماية باستلام طلبات المواطنين وكافة شرائح المجتمع الراغبين في التقديم على شقق بسماية بدءا من يوم غد الاحد".

وأشار المصرف، إلى ان "الفروع التي تم شمولها بقروض بسماية وهي: المستنصر، والخلفاء، والامين، والباب الشرقي، والفردوس، وحي الزهراء، وبراثا، والقصر الابيض، والحي العربي، وحي العامل، والمعرفة، وسبع قصور، والحرية، والمدائن".

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