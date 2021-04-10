انفجار في سامراء على القوات الامنية واصابة شرطي

2021/04/10 | 10:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت مديرية الشرطة ناحية المعتصم ،السبت، عن اصابة احد افرادها اثر انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا دورية للشرطة جنوب سامراء.

وقال العقيد مصعب سعيد شنون مدير شرطة ناحية المعتصم جنوب سامراء في تصريح لـNRT عربية (10 نيسان 2021) ان "اثناء مرور دورية للشرطة المحلية في قرية الصعيوية جنوب ناحية المعتصم فجر اليوم السبت انفجرت عليها عبوتان ناسفتان محليتا الصنع مما تسبب بإصابة احد افراد الدورية وتضرر احدى العجلات".

وأضاف شنون ان "الدورية كانت تقوم بتفتيش منطقة ضفة نهر دجلة والاحراش والجزر بعد ورود معلومات عن تواجد ومشاهدة اكثر عناصرمن داعش في المنطقة."

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