الوكالة الدولية: انتهاك ايراني للطاقة النووية يتعلق بما يحسب رسميا من مخزون اليورانيوم المخصب

2021/04/10 | 10:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن انتهاك إيراني جديد للاتفاق النووي المبرم عام ألفين وخمسة عشر.

وذكرت الوكالة في تقرير لها أن الانتهاك يتعلق بما يحسب رسميا من مخزون اليورانيوم المخصب إضافة الى عدم تقديم طهران لمعلومات صحيحة بشأن مخزونها.

جاء تقرير الوكالة الدولية في الوقت الذي تستمر مباحثات القوى العالمية بشأن العودة الى الاتفاق النووي، فيما رجحت الوكالة ازدياد التوتر مع الدول الاوروبية والولايات المتحدة الأميركية.

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