اليوم.. ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض

2021/04/10 | 10:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع تتجه الأنظار اليوم السبت إلى الكلاسيكو في الدوري الاسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث يستقبل ريال مدريد الثالث غريمه برشلونة الثاني في المرحلة 30 مع فارق بينهما لا يتعدى النقطتين. فخسارة أتلتيكو أمام إشبيلية صفر-1 في المرحلة السابقة، شرّعت باب الاحتمالات والتكهنات، إذ للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر بات مصير برشلونة بين يديه للتتويج باللقب.ويسافر النادي الكاتالوني إلى العاصمة مع سجل خالٍ من الخسارة في 19مباراة في الدوري، وفي حال تمكن من الفوز في مبارياته التسع الاخيرة، سيستعيد اللقب الذي تنازل عنه الموسم الماضي لريال بما أنه سيلتقي أتلتيكو في 9 أيار على أرضه ضمن المرحلة 35. وكان ريال فاز في مباراة الذهاب على برشلونة في عقر داره 3-1 في المرحلة السابعة.

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