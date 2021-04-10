عوائل الشهداء والمؤنفلين: قوباد طالباني انصفنا

2021/04/10 | 10:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فندت عوائل الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين، الادعاءات التي اطلقتها وزارة البلديات في حكومة اقليم كوردستان حول توزيع الاراضي على عوئل الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين.

وقال طه حمه امين ممثل السجناء والسياسيين والشهداء والمؤنفلين في مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان مستمر في خدمة عوائل الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين وقد اصدر امرا بتوزيع قطع الاراضي السكنية علينا في منطقة كرميان.

واضاف: لكن مع الاسف وزارة البلديات وبدلاً من الاسراع في انجاز معاملات عوائل الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسين بدأت بخلق الاعذار ووضع العقبات امام تنفيذ هذا القرار، بذرائع مختلفة غير صحيحة.

واضاف: ان القرعة لاستلام الاراضي السكنية جرت بكل شفافية ودون أي اعترض او مشكلة وعند الوصول الى انجاز المعاملات النهائية وتسليم الاراضي الى مستحقيها بدأت وزارة البلديات بعرقلة تنفيذ القرار.

واوضح: ان ما اعلنته وزارة البلديات في بيانها ليس صحيحا جملا وتفصيلا ونحن قدمنا العديد التضحيات من اجل حرية شعبنا ومن حقنا ان نستلم قطع اراضي سكنية لكن مع الاسف وزارة البلديات اهملت تضحياتنا وبدات بعرقلة تنفيذ القرار.

PUKmedia خاص

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