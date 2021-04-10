مجلس النواب يستأنف جلساته الشهر الحالي

2021/04/10 | 10:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت رئاسة المجلس، يوم الثلاثاء 20 نيسان الجاري موعدا لبدء إعمال الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة من الدورة النيابية الحالية.

وقالت النائبة ندى شاكر جوت خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان رئاسة مجلس النواب حددت موعد استئناف جلسات مجلس النواب، بعد انتهاء القوانين المهمة منها الموازنة والمحكمة الاتحادية وقرار حل مجلس النواب.

واضاف: ان مجلس النواب سيقوم بمناقشة وتشريع القوانين المقدمة اليه وخاصة القوانين التي تهم مصلحة المواطنين، لان المجلس يعتبر الممثل عن المواطن.

وتابعت: هناك قوانين وقرارات اخرى سنناقشها عند استئناف جلست مجلس النواب لكن لحد الآن ليس هناك اي قانون بعينه محدد للمناقشة في جلسات مجلس النواب لكن لدى اللجان النيابية هناك قوانين سنقوم بمناقشتها وتشريعها.

PUKmedia خاص

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