افتتاح المدخل الرئيسي لميناء أم قصر

2021/04/10 | 10:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادافتتح وزير النقل ناصر الشبلي، السبت، الطريق الرئيسي لميناء أم قصر.واضاف أن “الشبلي وصل الى محافظة البصرة وافتتح مدخل الطريق الرئيسي لميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي”.

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