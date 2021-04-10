تعرف على اسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

2021/04/10 | 10:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادانخفض سعر نفط خام البصرة الخفيف، اليوم السبت ، بينما ارتفع سعر نفط خام البصرة الثقيل، قبل إغلاقه مساء الجمعة.وانخفض نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 62.78 دولارا للبرميل بمقدار 0.48 دولار وبنسبة 0.76% عن يوم الخميس الماضي، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 60.38 دولارا للبرميل بإرتفاع بلغ نسبته 0.37%.وسجل سعر النفط …

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