تأجيل زيارة رئيس الوزراء اللبناني الى بغداد

2021/04/10 | 10:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المكتب الاعلامي في رئاسة الحكومة اللبنانية تأجيل الزيارة التي كان مقررا ان يقوم بها رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الى العاصمة الاتحادية بغداد.

وحسب بيان للمكتب، يوم السبت، فإن مديرية المراسم في رئاسة الحكومة العراقية، تولت إبلاغ مديرية المراسم في رئاسة مجلس الوزراء في لبنان عن طلب تأجيل الموعد، وذلك "لأسباب عراقية داخلية".

وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، قد أشارت إلى أن حسان دياب سيزور العراق في 17 و18 أبريل الجاري، حيث سيوقع على اتفاق لاستيراد النفط.

وكان من المفترض أن يرافق دياب خلال زيارته، وفد وزاري مؤلف من وزراء الزراعة والصناعة والصحة والسياحة والطاقة، للبحث في مجال التعاون الثنائي بين البلدين وتوقيع اتفاقات.

PUKmedia / وكالات

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