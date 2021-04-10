2021/04/10 | 10:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلنت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم السبت، وفاة الفنان ماهود احمد.وقالت النقابة في بيان مقتضب تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنها “تنعى ببالغ الحزن والاسى رحيل الفنان ماهود احمد، الذي وافته المنية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة الفنان ماهود احمد المركز الخبري الوطني.

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