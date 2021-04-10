انطلاق المؤتمر العلمي الأول لجهاز مكافحة الإرهاب

2021/04/10 | 11:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع – ياسر عامر انطلقت، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لمكافحة الإرهاب الذي يُقيمه جهاز مكافحة الإرهاب.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"المؤتمر الذي حضره القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي شهد مشاركة عدد من ممثلي البعثات الدولية وممثل عن التحالف الدولي في العراق ووزراء وقادة أمنيين".

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