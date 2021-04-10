2021/04/10 | 11:43 - المصدر: عين العراق

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السبت 10 أبريل 2021 | 11:37 صباحاً

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الموارد تعلن عن دراسة خاصة لتوزيع الحصص المائية بين المحافظات

أعلن وزير الموارد المائية رشيد الحمداني، السبت، عن دراسة خاصة في توزيع الحصص المائية على جميع المحافظات.

وقال الحمداني خلال مؤتمر صحفي في محافظة ذي قار إن “الوزارة ستعمل على تحديث الدراسة الخاصة بتوزيع الحصص المائية لكل محافظة في العراق بإشراك شركات عالمية”، مبينا أن “الدراسة ستراعي حصص محافظات ذي قار والمثنى والبصرة كونها ذنائب مجاري الأنهر”.

وأشار الى “التنسيق مع منظمة اليونسكو لإشراك قطاع الاستثمار في تحسين واقع الأهوار والسماح له بالبناء”، موضحا أن “مشكلات مشروع شط آل ابراهيم في قضاء سيد دخيل يعد من المشاريع المهمة للوزارة وستتم معالجته سريعاً”.

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