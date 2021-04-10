الرشيد ينضم للرافدين ويطلق التعليمات الجديدة لقروض بسماية

2021/04/10 | 11:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرشيد، السبت، عن صدور التعليمات الجديدة الخاصة بشراء وحدة سكنية في مجمع بسماية السكني.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أن “مقدار الدفعة الاولى هي 10% من قيمة الوحدة السكنية، أمّا مدة القرض فأصبحت 25 سنة”.

ودعا المصرف كافة الراغبين بالشراء من الموظفين والمواطنين إلى “مراجعة فروع المصرف، والتي سيُعلن عنها لترويج طلباتهم”.

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