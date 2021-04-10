السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق 3 جنود في الجيش بتهمة

2021/04/10 | 11:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 عناصر تابعين للجيش لارتكابهم "جريمة الخيانة العظمى"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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