قرار توزيع الاراضي السكنية انصاف لعوائل الشهداء المؤنفلين

2021/04/10 | 11:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من منظور شعوه بالمسؤولية تجاه عوائل الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين اصدر قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قرار بتوزيع قطع الاراضي السكنية عليهم.

هذا القرار لاقى ترحيبا كبيرا من قبل الاوساط السياسية والجماهيرية وعوائل الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسين الذين اكدوا بان هذا القرار جاء لانصافهم.

عوائل الشهداء والمؤنفلين: قوباد طالباني انصفنا

اشاد الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين، بقرار قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان حول توزيع الاراضي على عوئل الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين.

وقال طه حمه امين ممثل السجناء والسياسيين والشهداء والمؤنفلين في مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان مستمر في خدمة عوائل الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين وقد اصدر امرا بتوزيع قطع الاراضي السكنية علينا في منطقة كرميان.

واضاف: لكن مع الاسف وزارة البلديات وبدلاً من الاسراع في انجاز معاملات عوائل الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسين بدأت بخلق الاعذار ووضع العقبات امام تنفيذ هذا القرار، بذرائع مختلفة غير صحيحة.

واضاف: ان القرعة لاستلام الاراضي السكنية جرت بكل شفافية ودون أي اعترض او مشكلة وعند الوصول الى انجاز المعاملات النهائية وتسليم الاراضي الى مستحقيها بدأت وزارة البلديات بعرقلة تنفيذ القرار.

واوضح: ان ما اعلنته وزارة البلديات في بيانها ليس صحيحا جملا وتفصيلا ونحن قدمنا العديد التضحيات من اجل حرية شعبنا ومن حقنا ان نستلم قطع اراضي سكنية لكن مع الاسف وزارة البلديات اهملت تضحياتنا وبدات بعرقلة تنفيذ القرار.

لاهور شيخ جنكي يثني على موقف قوباد طالباني

أثنى لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، على موقف قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان لدفاعه عن حقوق ذوي الشهاداء والسجناء السياسيين.

وقال لاهور شيخ جنكي في بيان: أثني على موقف نائب رئيس الحكومة السيد قوباد طالباني الذي رفع صوته من أجل حقوق ذوي الشهداء والسجناء السياسيين، إن مواطني إقليم كوردستان ودون استثناء بجميع أطيافهم هم الأصحاب الحقيقيين للثروة الجوفية والسطحية لهذه الأض المقدسة.ولا يمكن أن نتركهم يحرمون من حقوقهم المشروعة لأهداف سياسية.

قرار توزيع الاراضي جاء بعد الانتهاء من جيمع الاجراءات القانونية

من جانبه قال سمير هوارمي المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، ان توزيع قطع الاراضي السكنية على عوائل الشهداء قرار قانوني وهو لانصاف عوائل الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين.

وقال سمير هورامي خلال تصريح خاص لـPUKmedia: وفقا للقانون بجب ان تتسلم عائلة كل عائلة شهيد او مؤنفل او سجين سياسي منحة شهرية وقطعة ارض سكنية تقديرا لتضحياتهم.

واضاف: ان نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان ومن منظور انصاف عوائل الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسين اصدرا في يوم 21/2/2018، عندما تسلم رئاسة الحكومة بالوكالة خلال الكابينة السابقة لحكومة اقليم كوردستان وقع قرارا بتوزيع 11142 قطعة ارض على عوائل الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين ممن لم يستفيدوا من المنح الحكومية في جميع محافظات اقليم كوردستان.

واوضح: ان القرار نفذ في اغلب المناطق بعد انتهاء جميع الاجراءات القانونية لكن في كرميان تاخرت عملية فرز الاراضي، وعند انتهاء الفرز وتحضير الاراضي تم توزيعها على عوائل الشهداء والمؤنفلين قبل عدة ايام في منطقة كرميان وعن طريق قرعة شفافة ودون اي تدخل لمنح عوائل الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسين حقهم القانوني.

وقال: ان منح قطع الاراضي لعوائل الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين هو حق قانوني لهم وانصاف لهؤلاء المضحين في سبيل شعبهم.

رئيسة كتلة الاتحاد الوطني: قوباد طالباني مدافع عن حقوق الشعب

أعربت آلا طالباني رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، يوم الجمعة، عن دعمها لقوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، لدفاعه عن حقوق الشهداء والسجناء السياسيين.

وقالت آلا طالباني في بيان، جاء فيه:

أخي المحترم قوباد طالباني

ان اعمالك الجميلة وخطواتك تثبت انك مدافع عن حقوق جماهير شعب كوردستان واهالي وذوي الشهداء الابرار والمؤنفلين والسجناء السياسيين، وانك امتداد لنهج فقيد الأمة الرئيس مام جلال.

سلمت يداك، ولا نال منك التعب، وكثر أمثالك دوما، نحن فخرون بك.

PUKmedia خاص

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