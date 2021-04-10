2021/04/10 | 11:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، تنفيذ حكم الاعدام بثلاثة من منتسبيها اليوم السبت، وذلك بعد محاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى.

ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) بيانا لوزارة الدفاع ان كل من محمد عكام، وشاهر حقوي، وحمود حازمي من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهم العسكرية اقدموا على ارتكاب جريمة الخيانة العظمى، حسب البيان، مشيرا الى ان التحقيق معهم أسفر "بإدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهم، ثبت ما نسب إليهم مما جعلهم في حل من هذه الأمانة العظيمة الموكلة لهم قبل أن يتعدى ضرر فعلهم إلى كيان الوطن وأمنه، وقد صدر بحقهم حكم بثبوت إدانتهم بما أُسند إليهم والحكم عليهم بالقتل وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي، وتم استيفاء إجراءات تدقيق الحكم، والمصادقة عليه وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهم.".

وأشار البيان الى انه تم تنفيذ حكم الاعدام اليوم السبت 10/4/2021، بقيادة المنطقة الجنوبية.

PUKmedia / عن واس

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تعدم 3 عسكريين بتهمة الخيانة العظمى) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تعدم 3 عسكريين بتهمة الخيانة العظمى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).