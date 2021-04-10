“لينوفو” تعلن عن هاتف ألعاب جديد

2021/04/10 | 11:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /متابعة أعلنت شركة لينوفو اليوم عن هاتف الألعاب الرائد الجديد Legion Phone Duel 2، الذي يحتوي على شاشة بقياس 6.92 إنشًا.ويحتوي الجهاز على بطاريتين بسعة إجمالية تبلغ 5500 ميلي أمبير ومنفذين […]

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