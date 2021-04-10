انطلاق صافرة العمل في ميناء الفاو رسميًا.. مسح ميداني للالغام وترقب لوصول 200 خبير ومطرقة خراسانية.. حجر الأساس سيوضع قريبًا

2021/04/10 | 11:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بعد إقرار الموازنة واطلاق المدفوعات المالية المخصصة فيها إلى المشاريع وعلى رأسها مشروع ميناء الفاو الكبير الذي تم تخصيص مبالغ له تقدر بـ750 مليار دينار عراقي في موازنة 2021، يبدو أن تحركات عملية سيشهدها العراق خلال الايام المقبلة نحو الشروع بتنفيذ المشروع المنتظر ميناء الفاو.

ودشنت شركة دايو الكورية أعمالها بأول خطوة نحو تنفيذ مشروع ميناء الفاو، وذلك بمسح المنطقة من الالغام والمخلفات الحربية، حيث اعلنت الشركة إجراءها مسحاً ميدانياً للمشاريع الخمسة في ميناء الفاو، من أجل القضاء على المخلفات الحربيَّة استعداداً لتنفيذ أعمالها.

وقال عضو مجلس النواب مضر الازيرجاوي إن “العمل في ميناء الفاو بدأ من قبل شركة متخصصة في كسح الألغام للطريق الدولي الرابط، وإجراء المسح لقاع قناة خور الزبير من أجل التهيؤ لتنفيذ أعمال القناة المغمورة”.

وأضاف، “في الوقت نفسه تم إجراء مسوحات أعماق من قبل شركة (دايو) للقناة الملاحيَّة وتسريع وتيرة العمل في المشاريع الثلاثة القديمة”.

من جانبه، أوضح مسؤول العلاقات والاعلام في الموانئ بهاء اسماعيل، أنَّ “الشركة الكوريَّة باشرت أعمال المسح الميداني في مواقع مشروع الفاو”.

وتابع أنَّ “هناك خبراء سيصلون إلى البصرة ومشروع ميناء الفاو، بعد أنْ قدمت الشركة أسماءهم إلى الوزارة وعددهم 200، اضافة إلى وجود اتفاق بجلب أكبر مطرقة أعمدة خرسانيَّة والتي سيشهد الموقع قدومها بعد أقل من 40 يوماً”.

الكاظمي يستعد لحجر الاساس

ويستعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لوضع حجر الاساس لمشروع ميناء الفاو، حيث اكد وزير النقل ناصر الشبلي أن الكاظمي سيزور البصرة قريباً لوضع حجر أساس مشاريع ميناء الفاو.

وقال الشبلي، أنه “تم افتتاح طريق الدخول المؤدي الى مينائي ام قصر الشمالي والجنوبي ضمن مشروع طرق ومدخل موانئ ام قصر ، المنفذ من قبل الشركة العامة لتنفيذ المشاريع”.

وتابع، أن “انجاز هذا الطريق و كافة اعمال البنى التحتية الكهربائية والاتصالات الضوئية وغيرها ، يحتوي على اكثر من (10) مسارب لدخول وخروج الشاحنات بعد ان كان فقط مسربين”.

وأشار الوزير، إلى ان “الهدف من المشروع هو تسهيل حركة الشاحنات والبضائع و تقليل اكتظاظ الشاحنات مما يزيد ويسرّع حركة الشحن والتفريغ في موانىء ام قصر ويؤدي الى زيادة الايرادات المالية للموانئ”.

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