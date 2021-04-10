محافظة عراقية تتلقى اخبارًا مطمئنة عن مصير الطاقة الكهربائية فيها خلال الصيف

2021/04/10 | 12:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اكدت وزارة الكهرباء، السبت، سعيها لتحسين واقع التجهيز بالمحافظات كافة خلال فصل الصيف، كاشفة عن رفد محافظة الديوانية بـ 200 مولدة جديدة ومحطات تحويلية وزيادة ساعات تجهيزها بالتيار.

وقال الوزير ماجد مهدي حنتوش، إن وزارته “تسعى لتحسين واقع تجهيز التيار لبغداد والمحافظات من خلال تنفيذ مشاريع جديدة وإطلاق حملات الصيانة لتقليل الأعطال وفك الاختناقات”.

وأشار إلى، عزم وزارته “تجهيز الديوانية بـ 200 مولدة جديدة ومحطات تحويلية متنقلة، اضافة الى زيادة ساعات تجهيزها بالتيار”، مؤكدا “مضي الوزارة بتنفيذ خطتها للتغلب على المشكلات التي تطرا على التيار خلال الصيف، وزيادة الحاجة المواطنين لرفع ساعات التجهيز”.

وتحتاج محافظة الديوانية بشكل عاجل اسوة بغالبية محافظات البلاد، الى مشاريع تسهم بتحسين واقع التجهيز الكهرباء للمواطنين، الذين بات ذلك هاجسهم الاول في فصل الصيف طوال ما يقرب من عقدين دون حلول تذكر.

بدوره، اعلن محافظ الديوانية زهير علي الشعلان “حاجة المحافظة لعدد من المشاريع الكهربائية، وضرورة زيادة ساعات التجهيز واستبدال المحولات القديمة وإصلاح المعطلة قبل اشتداد درجات الحرارة”، منوها الى “ضرورة مراعاة الطابع الزراعي للديوانية وحاجتها لرفع حصتها من الكهرباء لتشغيل المضخات والسايلوات ومراكز التسويق”.

اما مدير اعلام دائرة كهرباء الديوانية قاسم علي، فبين ان “الوزير وخلال زيارته الى محطات التوليد، شدد على ضرورة اضافة وحدات إنتاجية للمحطات لزيادة التوليد الكهرباء”، كاشفا عن “اصلاح مفارز الصيانة لنحو180 محولة تضررت نتيجة امطار الشتاء الماضي”.

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