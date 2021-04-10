تعليمات جديدة من مصرف الرشيد خاصة بالشراء في مجمع بسماية

2021/04/10 | 12:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اصدر مصرف الرشيد، السبت، تعليمات جديدة خاصة بشراء الوحدات السكنية في مجمع "بسماية".

وقال المصرف في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (10 نيسان 2021)، ان "مقدار الدفعة الاولى هي 10% من قيمة الوحدة السكنية، أما مدة القرض فأصبحت 25 سنة".

ودعا المصرف "جميع الراغبين بالشراء من الموظفين والمواطنين إلى مراجعة فروع المصرف والتي سيعلن عنها لترويج طلباتهم".

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