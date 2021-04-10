ضبط هدر بأكثر من 77 مليون دينار في ميناء أم قصر الشمالي

2021/04/10 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط هدر بالمال العام بقيمة سبعة وسبعين مليون دينار في ميناء أم قصر الشمالي.

وأكدت الهيئة في بيان ضبط مخالفات في الرسوم الجمركية والضريبية لخمسة وأربعين عجلة مما تسبب بهدر أكثر من سبعة وسبعين مليون دينار مشيرة الى إحالة المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين من لجنة الكشف الجمركي والمنجزين للمعاملة الجمركية خلافاً للضوابط والتعليمات.

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