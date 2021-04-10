2021/04/10 | 12:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لمكافحة الإرهاب الذي يُقيمه جهاز مكافحة الإرهاب.

وقالت الوكالة الرسمية، أن "المؤتمر الذي حضره القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي شهد مشاركة عدد من ممثلي البعثات الدولية وممثل عن التحالف الدولي في العراق ووزراء وقادة أمنيين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يحضر مؤتمراً لجهاز مكافحة الإرهاب (صور)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يحضر مؤتمراً لجهاز مكافحة الإرهاب (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).